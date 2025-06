Anziani abbandonati per ore nei pronto soccorso Ricci | Colpa di Acquaroli e della sua giunta di destra

Purtroppo, le immagini di anziani abbandonati per ore nei pronto soccorso sono diventate una triste realtà nelle nostre città. La colpa, secondo molti cittadini, ricade su una gestione inadeguata e sulla giunta di destra di Ricci, incapace di garantire dignità e assistenza a chi più ne ha bisogno. È ora di reagire e chiedere un cambiamento reale, perché nessuno dovrebbe essere lasciato solo in momenti così delicati.

ANCONA – Ancora denunce da parte di cittadini rimasti per ore al pronto soccorso, in attesa del ricovero. È successo ad Ancona, dove una donna di 81 anni è rimasta seduta su una sedia a rotelle per 17 ore. L’episodio fa seguito a quanto accaduto giorni fa a Macerata, dove un uomo di 82 anni è. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Anziani "abbandonati" per ore nei pronto soccorso, Ricci: «Colpa di Acquaroli e della sua giunta di destra»

