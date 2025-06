Antony Juve | scenario che cambia per ‘colpa’ di…Wirtz! L’ultima indiscrezione legata al futuro del brasiliano

L’aria in casa Juventus si fa sempre più incerta: Antony, attualmente al Real Betis, potrebbe cambiare nuovamente maglia, questa volta tornando al Manchester United. Ma la vera novità arriva dal Bayer Leverkusen, che punta forte su Wirtz e potrebbe aprire le porte a un’eventuale partenza del brasiliano. Un scenario che rischia di stravolgere gli equilibri di mercato: cosa succederà davvero? Resta da seguire gli sviluppi delle prossime settimane.

Antony Juve: Wirtz stravolge lo scenario per l'obiettivo bianconero! L'ultima indiscrezione legata al futuro del brasiliano. Antony è pronto a rientrare al Manchester United dopo il prestito al Real Betis, dove ha ritrovato fiducia e buone prestazioni. Secondo Sky Sport Deutschland, il Bayer Leverkusen lo ha inserito tra i principali obiettivi di calciomercato, soprattutto in caso di partenza di Florian Wirtz. Al momento non risultano trattative avviate, ma l'interesse è concreto. Sulla panchina del Leverkusen c'è ora Erik ten Hag, tecnico che ha lanciato Antony all'Ajax e lo ha poi voluto ai Red Devils.

