Antonio Cordón nuovo direttore di calcio professionista di Siviglia fino al 2028

Il mondo del calcio professionistico è in fermento: Antonio Cordón, noto stratega del settore, è stato ufficialmente nominato direttore di calcio del Siviglia fino al 2028. Con un’esperienza consolidata e un occhio attento alle sfide future, Cordón rappresenta la scommessa ambiziosa per rilanciare i nervionenses. La sua nomina segna un nuovo capitolo, ricco di aspettative e progetti innovativi, pronti a trasformare il club andaluso in una protagonista ancora più forte.

Ciò che era un segreto aperto nelle ultime ore è già ufficiale. Antonio Cordón È il nuovo direttore di calcio professionista del Siviglia Per le prossime tre stagioni. Il pacense da 61 anni è la scommessa della squadra Nervionionense da sostituire Victor Orta licenziato questo mercoledì, con l'obiettivo di dare al suo modello l'impulso necessario, dopo due stagioni complicate, combattendo per salvare la categoria. Nell'annuncio ufficiale, il club indica che Antonio Cordón arriverà a Siviglia nei prossimi giorni per unirti direttamente alla disciplina di Sivillista.

