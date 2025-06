Anticipazioni La Promessa Puntate Spagnole | Leocadia Delusa Da Petra!

Le anticipazioni delle puntate spagnole di La Promessa svelano un clima sempre più teso, tra intrighi, sospetti e passioni nascoste. Leocadia, delusa da Petra, si trova sul filo del rasoio, mentre Eugenia trama alle sue spalle, insinuando dubbi e destabilizzando le certezze dei protagonisti. In questo scenario di tensione crescente, Leocadia decide di confidarsi con Lorenzo, temendo di perdere il controllo. Ma quali conseguenze avrà questa scelta? Scopriamolo insieme.

Così, presa dalla paura di perdere il controllo della situazione, si avvicina ulteriormente a Lorenzo e accetta di buon grado la sua offerta: parlare con Alonso per metterlo in guardia sulla presunta instabilità mentale della moglie.