AntìCatt torna questa domenica ma si sposta in piazza Nettuno e via Bovio per il referendum

antìcatt torna questa domenica, 8 giugno, ma cambia temporaneamente luogo per esigenze legate alle consultazioni referendarie e si sposta da Piazza Roosevelt a Piazza Nettuno e Via Bovio. La magia di una passeggiata nella storia e negli stili senza tempo resta intatta e si sposta, per questa occasione speciale, in uno scenario ancora più affascinante e ricco di atmosfera, invitandoti a scoprire la bellezza nascosta nel cuore della città.

