Ansia Milan Pulisic verso la cessione | la possibile destinazione

Milan in ansia per Pulisic. Lo statunitense, tra le poche note liete della stagione, ha chiesto la cessione: la possibile destinazione. Luka Modric sì, ma anche diverse cessioni pesanti. E’ entrata nel vivo la rivoluzione che, nei piani del direttore sportivo Igli Tare e di Massimiliano Allegri, consentirà al Milan di tornare competitivo ad alti livelli. Il Pallone d’Oro croato, ad esempio, ha fatto sapere di gradire il trasferimento e il contratto annuale da 3.5 milioni messo sul piatto. Al tempo stesso, però, i rossoneri stanno per salutare Tijjani Reijnders in procinto di sbarcare al Manchester City. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Ansia Milan, Pulisic verso la cessione: la possibile destinazione

