Anonima minaccia nella cassetta della lettere | Frutto di tensioni nelle riunioni del comitato di quartiere

Una minaccia anonima nella cassetta della posta scuote il quartiere, alimentando tensioni crescenti nelle riunioni del comitato. Il Partito Comunista Italiano di Forlì-Cesena denuncia pubblicamente quello che definisce un “grave atto intimidatorio” ricevuto dal segretario Giovanni Puggioni. Quest’ultimo commenta: "Non vediamo altre ipotesi se non che si tratti di una strategia per intimidire e dividere la nostra comunità ."

Il Partito Comunista Italiano, federazione di Forlì-Cesena denuncia pubblicamente quello che in una nota definisce "un grave atto intimidatorio", ricevuto anonimamente nella propria buchetta delle lettere dal segretario Giovanni Puggioni. Commenta Puggioni: "Non vediamo altre ipotesi se non.

