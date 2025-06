Anniversario Giancarlo Siani il ricordo quarant?anni dopo | Un ragazzo normale non un eroe

Quarant'anni dopo, il ricordo di Giancarlo Siani rivive forte nel cuore della nostra memoria collettiva. La sua storia, quella di un ragazzo normale che si fece uomo di coraggio, ci invita a riflettere sull'importanza della verità e della giustizia. Nella sede dell’Ordine nazionale dei giornalisti a Roma, celebriamo la sua vita e il suo eterno esempio, perché il suo sacrificio non venga mai dimenticato.

Nella sede dell?Ordine nazionale dei giornalisti, a Roma, il ricordo di Giancarlo Siani, a quarant?anni da uno dei piĂą efferati delitti di mafia e a pochi giorni dal 10 giugno 1985. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Anniversario Giancarlo Siani, il ricordo quarant?anni dopo: «Un ragazzo normale, non un eroe»

In questa notizia si parla di: Giancarlo Siani Ricordo Quarant

Cinema e memoria: Fortapasc sul bunker di Zagaria, omaggio a Giancarlo Siani con Marco Risi e la Summer School UCSI - Un evento imperdibile quello di sabato 7 giugno a Casapesenna, dove il potere del cinema incontra la memoria.

Anniversario Giancarlo Siani, il ricordo quarant’anni dopo: «Un ragazzo normale, non un eroe» - Nella sede dell’Ordine nazionale dei giornalisti, a Roma, il ricordo di Giancarlo Siani, a quarant’anni da uno dei più efferati delitti di mafia e a pochi giorni dal 10 giugno ... Scrive ilmattino.it

Le iniziative per ricordare giancarlo siani a 40 anni dall’assassinio con mostra a napoli - a napoli l’ordine dei giornalisti della campania inaugura una mostra permanente con il quadro di nicholas tolosa dedicato a giancarlo siani, simbolo di impegno contro la camorra e per la libertà di st ... Come scrive gaeta.it

“Trame” nel ricordo di Siani e Ferlaino. «Contro le mafie serve una rivoluzione culturale radicale» - A Roma conferenza stampa di presentazione della 14esima edizione che si terrà dal 17 al 22 giugno a Lamezia Terme ... Lo riporta corrieredellacalabria.it

Ordine dei giornalisti inaugura quadro per Giancarlo Siani