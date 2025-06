Anniversario dei Carabinieri Calandro | Reati in calo allerta per quelli predatori

In occasione del 211° anniversario dei Carabinieri di Calandro, il comandante Enrico Calandro ha tracciato un bilancio del 2024, evidenziando un calo complessivo dei reati del 3%. Tuttavia, si segnalano preoccupanti aumenti di truffe e furti in abitazione, richiedendo una strategia di allerta rafforzata. La cerimonia, svoltasi a Benevento con la partecipazione di autorità civili e militari, ha sottolineato l'importanza della presenza dell'Arma nel garantire sicurezza e ordine pubblico.

Calo dei reati del 3% nel 2024, ma aumentano le truffe e i furti in abitazioni. Il comandante dei Carabinieri Enrico Calandro ha tracciato un bilancio dell'anno 2024 per quanto riguarda l'ordine pubblico nel corso della cerimonia del 211° anniversario della fondazione dell'Arma svoltasi in piazza Roma. Erano presenti: il Prefetto di Benevento Raffaela Moscarella, le Autorità civili e militari, il deputato Francesco Maria Rubano, numerosi Sindaci, il primo cittadino di Benevento Clemente Mastella e il Presidente della Provincia Nino Lombardi. Schierati, come da tradizione, plotoni di rappresentanza e mezzi militari, alcuni d'epoca, tutti a testimoniare la ricorrenza che mette in evidenza le competenze e le peculiarità degli uomini e delle donne dell'Arma, nonché i compiti di difesa e di pubblica sicurezza che svolgono in tutto il Paese.