Anna Tatangelo torna con un fuoco nuovo, pronta a voltare pagina e a riaccendere la passione musicale. Il suo singolo “Inferno” è un viaggio introspettivo che trasuda emozioni intense, accompagnato da un video caldo e coinvolgente. Seduta sulla poltrona di “Soundcheck”, l’artista svela il significato dietro questa creazione, invitandoci a esplorare i confini più profondi del suo passato e presente. Ora voglio credere in un nuovo capitolo, carico di speranza e rinascita.

Un ritorno di fuoco e di passione quello di Anna Tatangelo, nuovamente in radio con un singolo dal titolo evocativo quale “Inferno”, che racconta lei stessa sulla poltrona di “Soundcheck”, il format musicale presente pure sui social e sul sito web del nostro giornale. Brano sudato, ma caliente pure il video. "C’è una piccola me che cammina su dune del deserto che in realtà sono il mio corpo. Un’idea che evoca, in fondo, il viaggio introspettivo compiuto negli ultimi anni". Anni non sempre facili. "Segnati da quelle esperienze della vita che ti cambiano e ti formano. Ho perso mia madre tre anni fa dopo una lunga malattia, quindi, il viaggio in me stessa di cui parlo è iniziato da una perdita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Anna Tatangelo e “Inferno”: "Ora voglio voltare pagina. Sogno un mio programma"

