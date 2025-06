Anna Pesce | l’Italia è un paese diviso in due dalla qualità delle cure

In Italia, la migrazione sanitaria evidenzia una spaccatura profonda nel sistema sanitario: da un lato, centri di eccellenza, dall’altro, regioni prive delle risorse necessarie. Sempre più cittadini sono costretti a cercare cure all’estero o in aree più attrezzate, evidenziando una crisi che richiede interventi urgenti. La domanda è: come possiamo colmare questa forbice e garantire a tutti accesso equo alle cure di qualità?

di Anna Pesce La Migrazione Sanitaria è un fenomeno sempre più in costante crescita che delinea chiaramente un paese diviso in due dalla qualità delle cure. Risulta infatti moltiplicato il numero di persone costrette ad emigrare per ricevere cure adeguate, e i motivi di questi spostamenti sono svariati: l'assenza sui territori di poli ospedalieri altamente specializzati, le lunghe liste d'attesa, assenza di personale qualificato, carenza di attrezzature diagnostiche all' avanguardia (molto spesso presenti nelle strutture ma non utilizzate per non gravare sui bilanci aziendali ospedalieri). Ma ciò che determina questi disagi è soprattutto la iniqua ripartizione del FSN che non riflette realmente le necessità delle richieste effettive e piuttosto si calcola, in maniera del tutto surreale, su percentuali che nulla hanno a che vedere con le concrete esigenze del settore.

