Angioedema ereditario l’importanza della diagnosi | sintomi e centri di cura

L’angioedema ereditario è una rara malattia genetica che, seppur poco conosciuta, può avere conseguenze gravi. Spesso si manifesta con gonfiori improvvisi e fastidiosi, e in alcuni casi deriva da mutazioni spontanee, senza un precedente storico familiare. Conoscere i sintomi e individuare i centri di cura specializzati è fondamentale per una diagnosi precoce che possa migliorare la qualità di vita dei pazienti. Così...

Rara malattia genetica. Questa la definizione dell’ angioedema ereditario, che in circa un caso su quattro si sviluppa per una mutazione “de novo”, quindi senza che ci sia un difetto genetico presente nella famiglia. In generale colpisce una persona ogni 50.000. Ma non bisogna fare l’errore di non pensarci. Questa condizione va conosciuta, anche per offrire risposte mirate ai pazienti e soprattutto una diagnosi quanto più possibile precoce. Così si può davvero impattare sulla vita della persona che fa i conti con la patologia. È il messaggio che viene dalla campagna di sensibilizzazione “Angioedema Real Life” promossa con il patrocinio di A. 🔗 Leggi su Dilei.it