Angioedema day porte aperte sabato 7 giugno

Sabato 7 giugno, Piacenza apre le porte alla Giornata mondiale dell’angioedema, un’occasione speciale per sensibilizzare e informare su questa condizione spesso invisibile ma debilitante. Promossa da Itaca e A.A.E.E., l'iniziativa mira a coinvolgere la comunità, offrendo conoscenza, supporto e speranza a chi convive con questo disturbo. Vieni a scoprire di più e a fare la differenza!

Anche Piacenza aderisce alla Giornata mondiale dell'angioedema, sabato 7 giugno. L' iniziativa è promossa a livello nazionale da Itaca (Italian Network for Hereditary and Acquired Angioedema) e dall'Associazione pazienti per l'angioedema ereditario (A.A.E.E) per sensibilizzare l'opinione pubblica.

