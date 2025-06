angelo casò è morto era un noto commercialista

Con la sua dedizione e competenza, Angelo Casò ha lasciato un'impronta indelebile nel mondo della finanza milanese. Persona stimata e rispettata, il suo contributo si è esteso ben oltre i confini professionali, toccando molte vite e plasmando il settore con passione e integrità. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per tutta la comunità finanziaria e non solo.

È morto il 4 giugno Angelo Casò, notissimo commercialista di Milano. Aveva 84 anni: era nato a Milano l'11 agosto 1940. Nella sua carriera è stato legato a Mediobanca per 40 anni, dapprima come sindaco, poi come presidente del collegio sindacale. Successivamente come amministratore e infine dal.