Angelina Mango “gioca” con gli stivali e per l’estate punta sull’animalier

Angelina Mango sorprende ancora: questa volta si diverte con i suoi maxi stivali, sfoggiando un look ironico e originale. La cantante svela il suo trend preferito per l’estate, l’animalier, dando una svolta fresca e audace al suo stile. Un modo divertente per mostrare come la moda possa essere anche un gioco, invitandoci a sperimentare con personalità e creatività . Continua a leggere e lasciati ispirare dalla sua dose di stile e spontaneità .

Angelina Mango è tornata a postare sui social, mostrandosi in una insolita versione ironica. Ha "giocato" con i suoi maxi stivali, rivelando che il suo trend preferito dell'estate è quello animalier. 🔗 Leggi su Fanpage.it

