Angelina Jolie compie 50 anni | il rapporto difficile col padre e gli amori che hanno segnato la sua vita

Angelina Jolie compie 50 anni, un traguardo che celebra non solo la sua carriera stellare, ma anche il suo percorso di vita tra sfide e rinascite. Figlia degli attori Jon Voight, ha affrontato un rapporto complesso con il padre, nutrendo nel tempo una storia fatta di alti e bassi, e amori intensi che hanno contribuito a plasmare la donna forte e compassionevole che è oggi. Un compleanno intimo, simbolo di rinascita e gratitudine, che segna un nuovo capitolo nella sua straordinaria vita.

Anche le dive compiono gli anni, quelli importanti. Ed è così che Angelina Jolie è diventata una meravigliosa cinquantenne il 4 giugno 2025, scegliendo una celebrazione intima con i suoi sei figli: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox e Vivienne. Dopo un decennio segnato da sfide personali, infatti, l'attrice ha deciso di affrontare questa nuova fase della vita con serenità e gratitudine. Nata a Los Angeles nel 1975 e figlia degli attori Jon Voight e Marcheline Bertrand, la Jolie ha iniziato la sua carriera artistica a soli 16 anni. Il successo arriva con ruoli in George Wallace e Gia, ma è il film Ragazze interrotte del 1999 a consacrarla, valendole un Oscar come miglior attrice non protagonista.

