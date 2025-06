Andrea Sempio e i soliloqui in auto sul delitto di Garlasco | Qui ballano trent’anni di galera

Andrea Sempio, tra soliloqui in auto e ricordi di un passato oscuro, rivela uno sguardo inquietante sul delitto di Garlasco. Le intercettazioni del 2017 svelano un lato nascosto delle indagini, dove l’ironia si mescola alla pesantezza della condanna eterna. Un viaggio tra le ombre di un caso che, trent’anni dopo, ancora diventa teatro di dibattiti e interrogativi senza risposta. La verità continua a sfuggire sotto il peso della legge e del silenzio.

Le intercettazioni del 2017 dell’amico di Marco Poggi quando fu indagato per la prima volta: “Da un lato ti fanno ridere, dall’altro. Certo che è brutto trovarsi davanti al 575, l’articolo sull’omicidio volontario”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Andrea Sempio e i soliloqui in auto sul delitto di Garlasco: “Qui ballano trent’anni di galera”

Altre letture consigliate

I genitori di Chiara Poggi: «Andrea Sempio non c’entra: non ci stupisce che ci fosse il suo Dna. Chi ha ucciso nostra figlia è Alberto Stasi» - Rita Preda e Giuseppe Poggi, genitori di Chiara Poggi, ribadiscono la loro convinzione che Alberto Stasi, ex fidanzato di Chiara, sia il colpevole dell'omicidio.

Segui queste discussioni su X

Delitto di #Garlasco: Uno degli ultimi post di Michele, il ragazzo morto suicida che Andrea Sempio frequentava da adolescente. Su un suo profilo social anche una foto al Santuario della Bozzola. #chilhavisto? https://bit.ly/3QHXfkj Tweet live su X

Garlasco, ecco gli audio di Andrea Sempio: “I magistrati vogliono finire in fretta” https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/06/04/news/delitto_garlasco_audio_sempio_arresto_stasi_chiara_poggi-424646525/?ref=twhl… Tweet live su X

Hamlet