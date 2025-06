Andrea Chiappella | dalla Giana Erminio alla Virtus Entella in Serie B

dalla Giana Erminio alla Virtus Entella in Serie B: un sogno che si realizza, un percorso fatto di dedizione e passione. Andrea Chiappella, simbolo di questa rinascita, incarna l’evoluzione di un talento che ha lasciato il segno nel calcio italiano, portando con sé un bagaglio di esperienze e ambizioni. La sua storia è un esempio di come la grinta possa aprire le porte ai palcoscenici più prestigiosi. E questo è solo l’inizio di una nuova avventura.

GORGONZOLA (Milano) La polvere di stelle soffia ancora a Gorgonzola, in casa Giana. Da Cenerentola capace di scartare via come caramelle Promozione, Eccellenza e Serie D, a passerella di nomi da brividi per i biancazzurri: Andrea Gasbarroni, Salvatore Bruno, Alex Pinardi. Da trampolino di lancio per chi è arrivato fino in Serie A come Tommaso Augello (Cagliari), Alberto Paleari (Torino), Alessio Iovine (Como), Alessandro Marcandalli (Genoa), a fabbrica di allenatori. Uno, in particolare. Che ha vissuto a modo suo tutte queste fasi. Andrea Chiappella (nella foto). Appena 37 anni, predestinato atipico.