Ancora Franco Carraro Il pacificatore punta il Coni e prepara la corsa alla presidenza

Franco Carraro, noto come il pacificatore, si prepara a sfidare il CONI e a candidarsi per la presidenza, puntando a una svolta nel mondo dello sport italiano. Con l’obiettivo di consolidare il suo ruolo di mediatore e innovatore, si appresta a entrare nella corsa per succedere a Giovanni Malagò. La sua candidatura promette di portare nuova energia e prospettive diverse. Scopri di più sul suo progetto e le strategie in campo.

L’ultimo a scendere in campo per la successione a Giovanni Malagò alla presi. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Ancora Franco Carraro. Il "pacificatore" punta il Coni e prepara la corsa alla presidenza

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Franco Carraro l’highlander, potrebbe essere lui l’uomo a sorpresa per il Coni - Franco Carraro, l'Highlander della politica e dello sport italiano, potrebbe essere la sorpresa che il Coni aspetta per rilanciare il futuro dello sport nazionale.

Segui queste discussioni su X

+++ ESCLUSIVO +++ Franco #Carraro verso la presidenza del #CONI. Sì, proprio lui: quello che nel 2006 disse che non poteva mandare l’#Inter in B “perché #Moratti aveva speso troppo”. Ora potrà garantire equità e imparzialità . Come sempre. Curriculum. R Tweet live su X

Leggo di Franco #Carraro come possibile candidato alla Presidenza del CONI. Grazie a Dio, ad oggi, la legge lo rende ineleggibile ma nel caso non mi meraviglierebbe se questa venisse modificata. Anche perché sempre mettere uno che "nel caso mai favori Tweet live su X

Approfondimenti da altre fonti