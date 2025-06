ANCONA - Alla fine sono state 4.196 le firme raccolte dal comitato Aria nostra contro larealizzazione di un impianto di cremazione interno al cimitero di Tavernelle. «Il 10% dei votanti delle. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Ancona, in 4mila contro il forno crematorio, firme consegnate in Comune: «La nostra salute in pericolo»