Ancona 19 yacht non dichiarati al Fisco | maxi multe per 145 mila euro

Ancona si trova al centro di una battaglia contro l'evasione fiscale nel settore nautico. La Guardia di Finanza ha svelato 19 yacht fantasma, immatricolati all’estero ma di proprietà di cittadini italiani, per un valore superiore a 1,5 milioni di euro. Queste imbarcazioni erano sfuggite ai controlli, finché gli agenti hanno messo in atto un'operazione che ha portato a maxi multe per 145 mila euro. Una svolta decisiva nella lotta all’evasione fiscale nel settore nautico.

Ancona, 5 giugno 2025 — Yacht fantasma sconosciuti al Fisco, perché immatricolati all’estero, ma appartenenti a proprietari italiani. Per questo il Reparto operatorio aeronavale della Guardia di finanza di Ancona è entrato in azione, individuando 19 imbarcazioni da diporto, di valore complessivo di oltre 1,5 milioni di euro, e facendo scattare così delle maxi multe per 145 mila euro. I finanzieri del Comando dorico, hanno effettuato l’operazione per verificare la trasparenza fiscale legata al possesso e alla gestione di questa tipologia di beni di lusso, nonché accertare l’avvenuta comunicazione al fisco, del valore dei mezzi navali da diporto, immatricolati all’estero, ma di proprietà di soggetti residenti in Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ancona, 19 yacht non dichiarati al Fisco: maxi multe per 145 mila euro

