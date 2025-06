Anche Roberto Mancini si mobilita per Gaza | Fermate questa guerra è questione di umanità – Il video

Roberto Mancini si unisce alla voce di chi chiede pace e umanità per Gaza. Con parole sincere e un appello acceso, l’ex allenatore invita a fermare questa guerra atroce, sottolineando che nessuna famiglia, bambino o civili devono più pagare il prezzo di un conflitto che va oltre ogni limite. È il momento di agire, perché la speranza di un futuro di pace dipende anche dal nostro impegno.

«Spero che gli aiuti possano entrare prima possibile a Gaza, spero che questa guerra finisca presto. Non si possono continuare a colpire civili, famiglie, bambini che non c’entrano nulla con il conflitto». L’ex commissario tecnico della Nazionale e, più recentemente, della selezione saudita, Roberto Mancini, affida a un video pubblicato sul proprio profilo Instagram un messaggio sulla drammatica situazione umanitaria nella Striscia di Gaza. «Voglio dire una cosa semplice, da persona, prima di tutto da cittadino italiano – afferma Mancini – Nessuna giustificazione può rendere accettabile tutto questo dolore. 🔗 Leggi su Open.online

