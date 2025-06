Anche la Regione Puglia al We Make Future di Bologna

Dal 4 al 6 giugno, la Puglia si confronta e innova al We Make Future di Bologna, la più grande fiera internazionale dedicata all’innovazione digitale e all’intelligenza artificiale. Un’occasione unica per mettere in luce le eccellenze locali, attrarre investimenti e rafforzare la presenza del territorio nel panorama globale. Un viaggio tra creatività e tecnologia che testimonia come la Puglia sia protagonista nel mondo dell’innovazione. E il meglio deve ancora venire...

(Adnkronos) – Fino 6 giugno, la Puglia partecipa al We Make Future, la più grande fiera internazionale sull'innovazione digitale e tecnologica e sull'intelligenza artificiale in programma a BolognaFiere. Tre giorni per promuovere le competenze locali, attrarre investimenti e capitale umano e per raccontare la realtà di un territorio innovativo, creativo e digitalmente avanzato.

