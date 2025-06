Anche Cesetti si sfila dalla corsa al terzo mandato in Regione | Mai chiesta una deroga e mai la chiederò

In un panorama politico in evoluzione, Fabrizio Cesetti annuncia ufficialmente la sua scelta di non concorrere per un terzo mandato in Regione Marche, sottolineando con fermezza di non aver mai chiesto né chiederà mai una deroga. Un gesto che riflette la volontà di rispettare i principi di coerenza e trasparenza, ma anche una precisazione importante nel contesto della politica regionale. Una decisione che potrebbe segnare un nuovo corso per il suo impegno futuro.

ANCONA – Anche Fabrizio Cesetti si sfila dalla corsa per il terzo mandato in Regione Marche. Il consigliere regionale del Partito Democratico ribadisce infatti che «non ho mai chiesto la ricandidatura e mai la chiederò e, conseguentemente, non farò pervenire nessuna "dichiarazione di.

