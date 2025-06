Anche Bresh annulla il tour estivo e rinuncia al quasi sold out di Milano città che non lo fa stare bene

Anche Bresh annulla il suo tour estivo e rinuncia alla tappa quasi sold out di Milano, lasciando i fan delusi. Dopo Rkomi, il cantautore ha deciso di mettere in pausa gli impegni live, confermando le voci circolate nelle ultime ore. Proprio domani, 6 giugno, uscirà il suo nuovo album "Mediterraneo", ma ora la sua priorità sembra essere altro. La decisione di Bresh testimonia quanto sia importante ascoltare il proprio benessere, anche a costo di deludere i fan.

Bresh, online il video di ‘Umore Marea’: a luglio il tour fa tappa a Benevento - È online il video di "UMORE MAREA" di BRESH, diretto da Emanuele Cantò. Questo brano, simbolo del viaggio come meta, esplora il legame profondo con il mare.

Bresh annulla il tour estivo, rkomi tutto, sferra annulla, allora o quest’estate autunno entriamo in guerra e sono stati anticipatamente chiamati alla leva obbligatoria, oppure sanno cose che noi ignoriamo. Partecipa alla discussione

