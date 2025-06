Anav Sicilia Antonio Graffagnini confermato presidente per il prossimo biennio

Con entusiasmo e determinazione, Antonio Graffagnini si appresta a guidare Anav Sicilia nel prossimo biennio, rafforzando l’impegno per lo sviluppo del settore dei trasporti. Alla guida della storica associazione, Graffagnini, con la sua esperienza, promette nuovi traguardi e innovazioni, consolidando il ruolo di leadership in un contesto in continua evoluzione. La sua rielezione rappresenta un segnale forte di continuità e fiducia da parte dei soci, pronti a scrivere insieme un nuovo capitolo di successi.

Antonio Graffagnini è stato confermato presidente di Anav Sicilia per il prossimo biennio. Graffagnini, 58 anni, consigliere di "Sais Autolinee", è stato rieletto nei giorni scorsi dall'assemblea dei soci che si è riunita a Palermo e che nel corso dei lavori ha eletto come vicepresidenti Giovanna.

Le notizie più recenti da fonti esterne

