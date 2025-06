Amsterdam è complice in genocidio a Gaza ricorso alla Corte di Giustizia Ue | dieci ong contro il governo olandese

Nel cuore di un conflitto che scuote Gaza, le testimonianze di chi subisce ingiustizie si fanno sentire con forza. Recentemente, dieci ONG hanno portato il governo olandese davanti alla Corte di Giustizia UE, accusandolo di complicità in genocidio. La storia di Dawlat al-Tanani, vittima di violenze indicibili, ci ricorda quanto siano fondamentali giustizia e responsabilità. È ora di agire e fare luce su questa emergenza umanitaria.

“Mi sono svegliato col rumore delle forze israeliane che entravano in casa mia dopo aver fatto un buco nel muro. In pochi istanti, un cane con una telecamera sulla schiena mi ha attaccato, mordendomi alla spalla e affondando i denti fino all’osso. Mi ha trascinato fuori mentre urlavo di dolore. I soldati ridevano e non hanno fatto nulla per aiutarmi o curarmi”. Questa testimonianza viene da Dawlat al-Tanani, una donna di 60 anni sfollata nel campo di Jabalia, nel nord di Gaza. Il suo racconto è uno dei tanti casi raccolti da Euromed Monitor contro lo Stato olandese, responsabile – a loro dire – di non aver fatto nulla per fermare il continuo invio di cani militari dall’Olanda verso Gaza e le prigioni israeliane. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Amsterdam è complice in genocidio a Gaza, ricorso alla Corte di Giustizia Ue”: dieci ong contro il governo olandese

