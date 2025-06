Amici della Musica | il gusto della scoperta al Teatro della Pergola

Amici della Musica invita il pubblico a vivere un’esperienza unica di scoperta e emozione al Teatro della Pergola di Firenze il 5 giugno 2025. In un percorso che attraversa immaginazione e contaminazione, questa stagione celebrativa presenta settantatré appuntamenti, offrendo un viaggio coinvolgente tra tradizione e innovazione musicale. Un’occasione imperdibile per lasciarsi trasportare dal gusto della scoperta e rinnovato ascolto, continuando a scrivere la storia di un’arte senza tempo.

Firenze, 5 giugno 2025 – Gioia della scoperta e rinnovato ascolto. Si muove lungo i sentieri dell'immaginazione e della contaminazione musicale la stagione concertistica degli "Amici della Musica", la storica associazione presieduta da Stefano Passigli che nel 2025 celebra i 105 anni dalla fondazione. La rassegna di quest'anno - la quarta guidata dalla direzione artistica del Maestro Andrea Lucchesini - presenta un totale di settantatré appuntamenti che si terranno come da tradizione tra il Teatro della Pergola (ore 16) e il Teatro Niccolini (ore 19): in particolare, il programma prevede quarantacinque concerti in cartellone, a cui se ne aggiungono diciassette tra Fortissimissimo Firenze Festival e Fortissimissimo Metropolitano, altri quattro a Figline Valdarno e Pontedera, e la sezione estiva "Amici della Musica Off", che per il secondo anno consecutivo ospita dal 25 giugno cinque performance nel Cortile delle Donne dell'Istituto degli Innocenti.