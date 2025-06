Amici 25 rivoluzione tra i professori | due nuovi arrivi

Amici 25 si avvicina, e le sorprese non tardano ad arrivare: tra voci di rivoluzione tra i professori e due nuovi arrivi pronti a scuotere il talent show di Maria De Filippi. Mentre la tensione cresce e il toto-sostituti infiamma il web, l’attesa per questa nuova stagione si fa sempre più emozionante. Ma cosa ci riserverà il futuro di Amici? Restate con noi, perché la rivoluzione sta per iniziare!

Amici 25 è ancora lontano dal debutto, ma già si moltiplicano le indiscrezioni sui nuovi professori. Infatti dietro le quinte del celebre talent show di Maria De Filippi le acque sono tutt’altro che calme. A poco più di tre settimane dalla finalissima della ventiquattresima edizione – vinta da Daniele Doria – spuntano i nomi di due insegnanti in uscita: Deborah Lettieri e Anna Pettinelli. E intanto, sul web, impazza il toto-sostituti: scopriamoli insieme. Amici, Deborah Lettieri vicina all’addio: chi prenderà il suo posto?. Tra le prime voci di addio quella che riguarda Deborah Lettieri, new entry tra i professori di danza nell’ultima edizione del programma. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Amici 25, rivoluzione tra i professori: due nuovi arrivi

In questa notizia si parla di: Amici Rivoluzione Professori Arrivi

