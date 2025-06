Amici 25 rivoluziona il cast | prof in fuga e ritorni clamorosi l’indiscrezione

Amici 25 sta per tornare e promette di scuotere il mondo dello spettacolo con una rivoluzione nel cast! Tra addii sorprendenti, ritorni clamorosi e una direzione artistica tutta da scoprire, il talent di Maria De Filippi si prepara a sorprendere ancora una volta. Le indiscrezioni parlano di un cast rinnovato e di tante novità che terranno gli spettatori col fiato sospeso: ecco cosa potrebbe cambiare nell’attesissima prossima edizione.

News Tv. Il sipario sulla 24esima edizione di Amici è calato da poche settimane, ma dietro le quinte si lavora già a pieno ritmo per la nuova stagione. Secondo indiscrezioni, Amici 25 potrebbe inaugurare una vera e propria rivoluzione nel corpo docenti, con addii eccellenti e ritorni che faranno discutere. Tra certezze e voci sempre più insistenti, ecco cosa potrebbe cambiare nel talent show di Maria De Filippi, in onda da settembre su Canale 5. I fan sono già in fermento.