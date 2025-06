Amici 24 intervista esclusiva ad Alessia Pecchia | Grazie al talent ho ritrovato una parte di me che pensavo di aver perso Avevo notato Luca ai casting non mi sono mai innamorata così

In un mondo di talent e sogni, Alessia Pecchia emerge come esempio di determinazione e passione. Dopo aver conquistato il cuore di pubblico e giuria ad Amici 24, questa giovane artista ci racconta come il talent le abbia restituito una parte di sé che pensava di aver smarrito. Tra emozioni, sfide e nuove opportunità, Alessia si prepara a scrivere il suo prossimo capitolo nel panorama della danza e della musica. La sua storia è un’ispirazione per tutti coloro che credono nei propri sogni.

E’ stata tra i cinque finalisti del serale di Amici 2024. Classe 2001, Alessia Pecchia si è contraddistinta per la sua bravura nelle esibizioni di latino americano. Nonostante non abbia vinto la categoria ballo, Maria De Filippi l’ha invitata per il prossimo anno a tornare tra i professionisti. Una richiesta che ovviamente Alessia non ha mancato di accettare al volo. Noi di SuperGuida TV abbiamo intervistato in esclusiva Alessia Pecchia. La ballerina ha parlato della sua esperienza ad Amici e di come sia maturata rispetto al primo giorno in cui è entrata nella scuola: “ Durante i mesi trascorsi all’interno della casetta ho combattuto con tante paure e insicurezze, ho imparato ad analizzarmi, a comprendermi e ad ascoltarmi. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Amici 24, intervista esclusiva ad Alessia Pecchia: “Grazie al talent ho ritrovato una parte di me che pensavo di aver perso. Avevo notato Luca ai casting, non mi sono mai innamorata così”

