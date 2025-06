Amichevoli Napoli avversarie di prestigio e non solo | gli impegni degli azzurri

Dopo aver conquistato il suo quarto Scudetto, il Napoli si prepara a vivere un'estate ricca di sfide amichevoli contro avversarie di prestigio e non solo. Un'occasione imperdibile per testare forze, affinare tattiche e consolidare il feeling tra i giocatori. Con un calendario di incontri che promette emozioni e sorprese, gli azzurri puntano a mantenere alta la concentrazione e l’entusiasmo in vista di una nuova stagione da protagonisti.

Dopo un’annata estenuante e storica, il Napoli guarda già al futuro: le avversarie degli azzurri per le amichevoli Con lo Scudetto ormai in cassaforte, il quarto della sua storia, il Napoli può finalmente concentrarsi su un’estate che sarà molto più di una semplice transizione. Oltre ai movimenti di mercato, c’è un altro aspetto fondamentale che entra in gioco nella preparazione della nuova stagione: il calendario delle amichevoli estive. Napoli, amichevoli probanti in arrivo: il programma. Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, due test match in Trentino apriranno il cammino: il primo contro i dilettanti dell’Anaune, il secondo contro una squadra di Serie C ancora da definire. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Amichevoli Napoli, avversarie di prestigio e non solo: gli impegni degli azzurri

