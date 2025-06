Amichevoli Milan estate 2025 | il programma completo delle sfide in programma

L’estate 2025 si annuncia ricca di emozioni per i tifosi del Milan, con il club pronto a scaldare i motori nelle amichevoli pre-stagionali. Dopo una stagione terminata senza coppe europee, l’attesa si concentra sulle sfide estive che vedranno i rossoneri in campo sotto la guida del nuovo tecnico Massimiliano Allegri. Scopriamo insieme il programma completo delle amichevoli milaniste e tutte le novità che preparano il ritorno in grande stile.

Amichevoli Milan per l'Estate 2025, tutti gli aggiornamenti. Terminata la stagione regolare di campionato, e che ha visto la squadra rossonera fuori dalle Coppe Europee per la prima volta dopo ben 9 anni, è già tempo di programmare la nuova stagione, partendo dalle Amichevoli Estive che la squadra allenata dal neo tecnico Massimiliano Allegri sarà

Milan, in arrivo la tournée estiva: amichevoli australiane - A luglio, il Milan si prepara per la sua tournée estiva in Australia, culminando con un'amichevole contro il Perth Glory all’HBF Park il 31 luglio.

Domani si torna in campo! L’Atalanta U23 parteciperà alla 2ª edizione del Trofeo dell’Armonia Sportiva, torneo amichevole a Solomeo (PG) con Juventus Next Gen e Milan Futuro https://atalanta.it/news/under-23-a-solomeo-per-la-2a-edizione-del-trofeo Tweet live su X

? Secondo The Irish Sun, il Milan giocherà un'amichevole contro il Leeds ad agosto 2025. Match in programma in Inghilterra, nell’ambito della preparazione estiva. #Milan #Leeds #Amichevole Tweet live su X

VINCIAMO A PERTH! MILAN 2-5 ROMA | AMICHEVOLE | HIGHLIGHTS