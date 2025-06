Ambasciata USA in Ucraina avverte | aumento attacchi russi cautela per cittadini americani

L'ambasciata americana in Ucraina lancia un forte avviso: il rischio di attacchi russi si intensifica, mettendo a repentaglio la sicurezza dei cittadini statunitensi. Con tensioni in aumento e minacce crescenti, è fondamentale restare informati e adottare le opportune precauzioni. La situazione rimane critica: ecco cosa sapere e come proteggersi in questa delicata fase.

L'ambasciata americana in Ucraina ha pubblicato ieri sul proprio sito web un Avviso di Sicurezza in cui mette in guardia i cittadini statunitensi contro un aumento degli attacchi dell'esercito russo nel Paese. "Nelle ultime settimane, la Russia ha intensificato gli attacchi missilistici e con droni contro l'Ucraina e, al momento, sussiste un rischio continuo di attacchi aerei significativi - si legge nel comunicato -. L'Ambasciata degli Stati Uniti a Kiev esorta i cittadini statunitensi a prestare la dovuta cautela. Come sempre, raccomandiamo di essere pronti a trovare rifugio immediatamente in caso di allerta aerea". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ambasciata USA in Ucraina avverte: aumento attacchi russi, cautela per cittadini americani

Segui queste discussioni su X

Il capo di Consiglio di Sicurezza russo, #SergheiShoigu, ha incontrato a Pyongyang il leader nordcoreano #KimJongun, con il quale ha discusso la situazione del conflitto in Ucraina e nella penisola coreana. Lo rende noto l'ambasciata russa a Pyongyang, Tweet live su X

Ieri Trump ha annunciato un cessate il fuoco di 30 giorni in Ucraina; oggi l’Ambasciata americana a Kyiv avverte i cittadini statunitensi di un possibile attacco aereo russo «potenzialmente significativo» nei prossimi giorni, invitandoli a prepararsi a cercare ripar Tweet live su X

Spagna: lettere esplosive per premier, ministri e ambasciate di Ucraina e USA