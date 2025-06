Amaradio Juve l’agente Belloni | La prima stagione in bianconero i contatti per il rinnovo la sua crescita e il Mondiale per Club | vi dico tutto – ESCLUSIVA

Amaradio Juve, il promettente talento classe 2005, sta catturando l’attenzione di tutti con la sua prima stagione in bianco e nero. Dalle sue performance con Juventus Next Gen e Primavera alle trattative sul rinnovo e un’ipotetica partecipazione al Mondiale per Club, il suo futuro si fa sempre più interessante. Il suo agente Belloni rivela esclusivamente a JuventusNews24 tutte le novità e i dettagli sul percorso in crescita di Amaradio. Vi dico tutto – esclusiva.

Amaradio Juve, l’agente Belloni in esclusiva a : tutte le dichiarazioni sul talento bianconero. Il nome di Luca Amaradio sta circolando molto in questi giorni tra rinnovo e una possibile presenza al Mondiale per Club. Il talento classe 2005 arrivato la scorsa estate a Torino, ha convinto i bianconeri sia con la Juventus Next Gen che con la Juve Primavera mostrando spunti interessanti. Per fare un recap della stagione appena trascorsa e per parlare del suo futuro, ha contattato in esclusiva Carlo Alberto Belloni, agente del calciatore e fondatore dell’agenzia Ca Sport Management. Riavvolgiamo il nastro: l’esordio col gol in Serie C, il gol nel derby e una crescita costante. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Amaradio Juve, l’agente Belloni: «La prima stagione in bianconero, i contatti per il rinnovo, la sua crescita e il Mondiale per Club: vi dico tutto» – ESCLUSIVA

In questa notizia si parla di: Amaradio Juve Agente Belloni

Juventus, arriva un nuovo rinforzo per la Next Gen. Trattativa chiusa per Amaradio - Attivissima sul mercato la Juventus, che guarda anche ai talenti ... tanto che il suo agente, Carlo Alberto Belloni, era in città per limare gli ultimi dettagli, che hanno portato a un accordo ... Da tuttomercatoweb.com

Belloni, agente di Di Gregorio: "Ha studiato Vlahovic, felice dei complimenti di Szczesny" - A Sportitalia ha parlato di Monza-Juve e non solo l'agente di Michele Di Gregorio, portiere brianzolo, Carlo Alberto Belloni: "Sta alzando il livello partita dopo partita. Cresce la sua attenzione ... Scrive tuttomercatoweb.com

Di Gregorio, parla l'agente: 'L'Inter non ha la forza economica per prenderlo, costa 20 mln. Contatti con la Juve' - Carlo Alberto Belloni, agente del portiere del Monza, Michele Di Gregorio, ha parlato ai microfoni di TVPlay del futuro del suo assistito: Sulla Juventus. "Ci sono state delle chiacchierate con ... Scrive calciomercato.com