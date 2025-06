Alvaro Vitali Stefania Corona svela la svolta dopo la rottura | ‘Viviamo in tre sotto lo stesso tetto’

Dopo 27 anni di unione, Stefania Corona sorprende tutti con una rivelazione shock: la sua decisione di separarsi da Alvaro Vitali. Un passo importante, nato da una lunga riflessione e dal desiderio di ritrovare sé stessa. La donna, ora pronta a riscoprire la propria identità, apre un nuovo capitolo della sua vita. Ma cosa cela davvero questa svolta inaspettata? Scopriamolo insieme.

Dopo 27 anni di convivenza e matrimonio, Stefania Corona ha deciso di chiudere la relazione con Alvaro Vitali. La rivelazione, resa pubblica attraverso un'intervista rilasciata a Chi, ha mostrato un ritratto inedito dell'attore celebre per i ruoli comici nella commedia sexy all'italiana. «Mi sono stancata di essere trasparente, ho dedicato troppo tempo a lui. Ora voglio pensare a me stessa», ha dichiarato Corona. Accuse pesanti anche sul piano personale: «Non è mai stato davvero un marito. Pensava solo a se stesso, anche quando io mi prendevo cura di lui dopo due infarti e durante la dialisi».

