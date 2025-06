Altro che 10 anni ne aspettiamo anche 20 o 30 Rinunciamo a carriere e ambizioni | le voci degli italiani senza cittadinanza

Le voci degli italiani senza cittadinanza risuonano forti nel silenzio di un sistema che nega loro diritti fondamentali. Vite precarie, sogni infranti e ambizioni ferme in un limbo burocratico che può durare anche decenni. Kejsi Hoda, arrivata in Italia a soli dieci anni, è solo uno dei tanti giovani che, nonostante l’impegno, attendono ancora la cittadinanza. È ora di cambiare questa ingiustizia e garantire pari opportunità a tutti.

