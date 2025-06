Altro blitz al campo sportivo I ladri fanno scempio L’Asd | non ci arrendiamo

Un altro blitz al campo sportivo di Arluno scuote la comunità, lasciando dietro di sé un triste spettacolo di devastazione e inciviltà. Nonostante la rabbia e la delusione, l’ASD Arluno Calcio 2010 non si arrende e rinnova il suo impegno a preservare lo spazio che rappresenta sogni, speranze e passione per tanti giovani. La solidarietà e la determinazione sono la nostra arma più forte: insieme, possiamo reagire e ricostruire.

La notte ha portato con sé l’ennesimo episodio di inciviltà e frustrazione per la comunità sportiva di Arluno. Per la seconda volta in meno di un mese, il campo sportivo comunale è stato teatro di un furto che ha lasciato dietro di sé danni materiali, vetri infranti, porte forzate e soprattutto un profondo senso di amarezza. A farne le spese, ancora una volta, l’Asd Arluno Calcio 2010, che gestisce con passione e sacrificio questo spazio diventato negli anni un punto di riferimento per centinaia di giovani atleti, famiglie e appassionati di calcio. Secondo le prime ricostruzioni, i ladri si sarebbero introdotti nella struttura durante la notte, con l’intento di sottrarre qualche moneta dalla cassa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it