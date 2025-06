Altri 18 punti informativi per turisti

Bucine si sta trasformando in un vero e proprio hub di accoglienza, grazie all’innovativo progetto "Info Point Diffuso". Con 18 punti informativi distribuiti strategicamente sul territorio, l’iniziativa mira a offrire ai visitatori un’esperienza ancora più coinvolgente e personalizzata. Questi punti, collocati in strutture ricettive e non solo, rappresentano un passo avanti nella valorizzazione delle risorse locali. Scopri come Bucine si prepara ad accoglierti con stile e competenza.

BUCINE È ufficialmente partito questo mese di giugno il progetto sperimentale "Info Point Diffuso", promosso dal Comune di Bucine in collaborazione con la rete di imprese Valdambra Tourism. L’iniziativa prevede l’attivazione di 18 nuovi punti informativi distribuiti capillarmente sul territorio comunale, con l’obiettivo di migliorare l’accoglienza turistica e valorizzare le risorse locali. I nuovi Info Point sono situati in strutture ricettive, attività commerciali e centri culturali, dove personale formato è a disposizione dei visitatori per fornire informazioni, consigli di visita e materiale promozionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Altri 18 punti informativi per turisti

