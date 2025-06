Alta velocità e pericolo per i pedoni petizione dei cittadini al sindaco

In un'epoca in cui la sicurezza stradale dovrebbe essere una priorità, i cittadini di Nocera Inferiore si mobilitano per chiedere interventi concreti. La petizione riguardante l’attraversamento pedonale di via Atzori mette in luce le criticità di un tratto ormai diventato un punto caldo tra alta velocità e rischi per chi passeggia. È giunto il momento che le autorità ascoltino le voci dei residenti, affinché la strada diventi un esempio di sicurezza condivisa.

Attraversamento pedonale di via Atzori a Nocera Inferiore, i condomini di Palazzo Torino denunciano al sindaco e chiedeono una regolamentazione della strada. Lo riporta Il Risorgimento Nocerino. Il problema Stando alla petizione con annessa raccolta firme, i cittadini lamentano il mancato.

