Alpini in festa a Domodossola

Inizia l’estate con entusiasmo a Domodossola, dove da venerdì 6 a domenica 8 giugno si svolge "Alpini in festa". Un evento imperdibile nell’area feste La Prateria, tra musica dal vivo e delizie gastronomiche pratite dagli alpini. Per tre giorni, divertimento e sapori autentici animeranno la regione Nosere, creando un’atmosfera di convivialità e tradizione. In caso di pioggia, la festa continuerà al coperto, garantendo un’esperienza indimenticabile per tutti gli ospiti.

