Almanacco | Giovedì 5 giugno | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Benvenuti all'appuntamento quotidiano con l'Almanacco di oggi, giovedì 5 giugno! Scopri cosa è successo in passato, i compleanni celebri, il santo del giorno e il proverbio che ci accompagna in questa giornata. Un viaggio tra storia, spiritualità e saggezza popolare per iniziare al meglio il nostro cammino. Restate con noi, perché ogni giorno ha una storia da raccontare... iscriversi al canale WhatsApp per non perdere nulla!

Il 5 giugno è il 156º giorno del calendario gregoriano (il 157º negli anni bisestili). Mancano 209 giorni alla fine dell'anno. Santo del giorno: San Bonifacio, vescovo e martire. Proverbio di Giugno Giugno ti paga o ti castiga con la paglia o con la spiga ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Almanacco | Giovedì 5 giugno: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Giovedì 15 Maggio | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno - Giovedì 15 maggio segna il 135º giorno dell’anno, con 231 giorni ancora da trascorrere. In questo giorno di primavera, celebriamo Sant’Isidoro, protettore degli agricoltori.

Giovedì 5 giugno 2025 | don Antonio Torresin commenta il Vangelo del giorno