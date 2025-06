All' Unifg c' è Donpasta con il suo ' Food Sound System'

Il 6 giugno alle 18, nel suggestivo cortile del Dipartimento DAFNE dell’Università di Foggia, si prepara un evento unico: Donpasta con il suo innovativo ‘Food Sound System’. Un artista e attivista che trasforma il cibo in musica, creando un’esperienza sensoriale coinvolgente e originale. Non perdere questa straordinaria occasione di scoprire come arte e alimentazione si incontrano per raccontare storie, culture e passioni. Ti aspettiamo per un pomeriggio indimenticabile!

Il 6 giugno alle 18 nel cortile del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e Ingegneria (DAFNE) dell’Università di Foggia, arriva Donpasta, artista e attivista culturale tra i più originali della scena italiana e internazionale, con il suo spettacolo ‘Food Sound System’. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - All'Unifg c'è Donpasta con il suo 'Food Sound System'

In questa notizia si parla di: Food Donpasta Sound System

Sinfonia di sapori al MUSE: Donpasta porta in scena “Food Sound System” Giovedì 29 maggio 2025 alle 20.45 al #MUSETrento Scarica il CS? https://bit.ly/DonPastaMUSECS2025… #pressMUSE Partecipa alla discussione

"Se hai un problema... aggiungi olio", l’Università ospita Donpasta e il suo Food Sound System - Al Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e Ingegneria (DAFNE) dell’Università di Foggia, arriva Donpasta, artista e attivista culturale tra i più originali della scena italiana e ... foggiacittaaperta.it scrive

DAFNE “Se hai un problema… aggiungi olio”! DAFNE dell’Università di Foggia ospita Donpasta e il suo Food Sound System - "Se hai un problema... aggiungi olio"! DAFNE dell'Università di Foggia ospita Donpasta e il suo Food Sound System ... Come scrive statoquotidiano.it

All’Università di Foggia arriva Donpasta: musica, cibo e memoria in scena con “Food Sound System” - farà tappa Donpasta con il suo spettacolo “Food Sound System”, evento di punta nel cartellone delle celebrazioni per i venticinque anni dell’Ateneo. L’incontro sarà aperto dai saluti del ... Secondo immediato.net

donpasta food sound system my favorite parmigiana