All’ospedale di Bergamo trapianto multiplo da record | Ora sono tornato a vivere

Un trapianto multiplo da record all’Ospedale di Bergamo: Lucio Tiberi, unico nel 2024 in Italia, ha ricevuto cinque organi in un’operazione rivoluzionaria. Dopo quasi 10 mesi di ricovero, ora è tornato a vivere al «Papa Giovanni», simbolo di speranza e rinascita. La sua storia dimostra come la medicina possa superare ogni limite e regalare una seconda chance. Un esempio che ispira a credere nel futuro.

