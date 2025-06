Alloggi di edilizia residenziale c' è il bando ma non le case | interrogazione dei consiglieri Lega

Dura presa di posizione dei consiglieri della Lega, che denunciano lo sgomento di cittadini e politici di fronte a un iter interminabile e insoddisfatto: il bando per gli alloggi di edilizia residenziale C c'è, ma ancora nessuna casa all'orizzonte. Dopo sei anni di attese, è arrivato il momento di passare dalle parole ai fatti e mettere le politiche abitative al servizio di chi ne ha realmente bisogno.

