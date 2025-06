Allianz Stadium lo stadio della Juve al MAXXI | la casa dei bianconeri nell’esposizione che unisce 54 progetti di stadi da tutto il mondo I dettagli

L’Allianz Stadium, cuore pulsante della Juventus, si unisce all’arte e all’architettura in un’esposizione straordinaria al MAXXI di Roma. La mostra “Stadi. Architettura e mito” presenta 54 progetti da tutto il mondo, celebrando la passione e la maestria che rendono gli stadi veri e propri simboli culturali. Un’occasione imperdibile per scoprire come il design e la sportività si incontrano in un intrigante viaggio tra passato, presente e futuro.

Allianz Stadium, lo stadio della Juve al MAXXI: il comunicato e tutti i dettagli sull’esposizione di Roma. Come nel comunicato pubblicato dal club bianconero, lo stadio della Juve è presente nell’esposizione del MAXXI, il Museo nazionale delle arti del XXI secolo di Roma. C’è anche l’ Allianz Stadium tra i protagonisti della mostra “Stadi. Architettura e mito”, fino al 26 ottobre al MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo di Roma. L’esposizione, che riunisce 54 progetti di stadi da tutto il mondo, propone un racconto affascinante dell’evoluzione di questi luoghi iconici, analizzandone il valore architettonico, culturale e sociale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Allianz Stadium, lo stadio della Juve al MAXXI: la casa dei bianconeri nell’esposizione che unisce 54 progetti di stadi da tutto il mondo. I dettagli

In questa notizia si parla di: Stadio Juve Maxxi Esposizione

Venezia Juve, c’è anche il presidente Ferrero al Penzo per l’ultima di campionato: il VIDEO dell’arrivo allo stadio - Il presidente della Juventus, Ferrero, è presente allo stadio Pier Luigi Penzo per assistere all'ultima partita di campionato tra Venezia e Juve.

Juventus.com - L’Allianz Stadium in mostra al MAXXI di Roma - La Juventus, tramite una nota ufficiale, ha rivelato che l'Allianz Stadium sarà protagonista fino al 26 ottobre al museo nazionale delle arti del XXI secolo di Roma: ... Si legge su tuttojuve.com

Juve, l’Allianz Stadium sarà in mostra al MAXXI - Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche dell'Allianz in mostra al MAXXI. L'articolo Juve, l’Allianz Stadium sarà in mostra al MAXXI proviene da JuveNews. Segnala msn.com

Stadi, architettura e mito: al MAXXI di Roma per la prima volta in mostra tutto sui luoghi delle grandi passioni collettive - Gli stadi ormai non accolgono più solo eventi sportivi ma anche manifestazioni, concerti e raduni di massa. E sempre più spesso diventano mete da visitare in viaggio, al pari di chiese e musei ... Lo riporta vanityfair.it

Michel Platini allo Juventus Stadium - Michel Platini at Juventus Stadium