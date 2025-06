Allianz Direct e il progetto di responsabilità sociale contro lo spreco alimentare

Allianz Direct rinnova il suo impegno per un mondo più sostenibile con il progetto “Iniziamo dalla frutta”. Un’iniziativa concreta e solidale che coinvolge i dipendenti e l’intera comunità, collaborando con RECUP per ridurre lo spreco alimentare attraverso il recupero, la selezione e la distribuzione di prodotti ortofrutticoli invenduti. Questa azione rappresenta un passo importante verso un futuro più responsabile e consapevole, dimostrando come anche le azioni più semplici possano fare la differenza.

Allianz, da sempre attenta alla sostenibilità e alla responsabilità d'impresa, mantiene il suo l'impegno verso la protezione ambientale e sociale, coinvolgendo tutti i dipendenti in un'iniziativa volta a contrastare lo spreco alimentare. Il progetto di quest'anno è "Iniziamo dalla frutta", un modo costruttivo per aiutare l'associazione RECUP a recuperare prodotti ortofrutticoli invenduti, selezionarli e distribuirli, tramite le associazioni coinvolte, alle persone che ne hanno bisogno. Dopo l'iniziativa green del 2024 che ha recentemente ottenuto un prestigioso riconoscimento da parte degli studenti delle scuole superiori italiane, quest'anno Allianz Direct, la compagnia diretta del Gruppo Allianz e tra i leader nell'assicurazione online, ha deciso di dedicare complessivamente 7 giornate di lavoro dei propri dipendenti, organizzati in team, per contribuire all'attività di RECUP APS, presente stabilmente dal 2020 all'interno dell'Ortomercato di Milano con propri volontari.

