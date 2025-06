All' esterno del Memoriale della Shoah a Milano una nuova opera | Again and Again che raffigura Liliana Segre ed Edith Bruck unite in un abbraccio

All’esterno del Memoriale della Shoah di Milano, un nuovo tocco di speranza e memoria si unisce all'arte urbana. L'opera “Again and Again” di aleXsandro Palombo rappresenta Liliana Segre ed Edith Bruck in un commovente abbraccio, avvolte dalla bandiera israeliana, simbolo di resilienza e fratellanza. Un messaggio potente che invita a ricordare e custodire la memoria delle vittime e degli eroi di ieri e di oggi.

M ilano, 5 giu. (askanews) – All’esterno del Memoriale della Shoah a Milano, sui resti del murale “Binario 21, I Simpson deportati ad Auschwitz”, realizzato nel 2023 dall’artista aleXsandro Palombo e più volte vandalizzato, è apparsa una nuova opera: “Again and Again” che raffigura Liliana Segre ed Edith Bruck unite in un abbraccio mentre stringono la bandiera di Israele: il simbolo dello Stato ebraico, con la stella di David. Leggi anche › Liliana Segre rinuncia a un evento al Memoriale della Shoah, troppi insulti sui social L’immagine delle due testimoni della Shoah, ritratte in un gesto di resilienza e pace, vuole essere, nelle intenzioni dell’artista, un messaggio visivo; un’opera pensata come risposta al clima di odio e divisione e al dilagare dell’antisemitismo, in particolare dopo l’inasprimento dell’offensiva israeliana. 🔗 Leggi su Iodonna.it