Allenatore Inter sfuma Fabregas | Marotta e Ausilio virano su Chivu Vieira sullo sfondo

L'Inter si prepara a un'estate di grandi cambiamenti nel suo staff, con Marotta e Ausilio che puntano su Chivu per rafforzare la rosa e lanciare una nuova strategia. Intanto, il Mondiale per club si avvicina, con la sfida del 18 giugno a Pasadena contro il Monterrey. La squadra nerazzurra è pronta a scrivere un nuovo capitolo: il futuro si fa sempre più intrigante e pieno di aspettative.

Il 18 giugno l'Inter giocherà a Pasadena la prima partita del Mondiale per club contro i messicani del Monterrey. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Allenatore Inter, sfuma Fabregas: Marotta e Ausilio virano su Chivu, Vieira sullo sfondo

