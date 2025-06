Allenatore Inter il Parma corre ai ripari! I crociati pronti a blindare Chivu | può saltare un’altra pista dei nerazzurri

Il mercato si infiamma: mentre l’Inter cerca rinforzi, il Parma corre ai ripari bloccando Chivu, complicando le strategie dei nerazzurri. La trattativa tra il club crociato e il difensore romeno entra nel vivo, lasciando aperte nuove possibilità e cambiando gli scenari di calciomercato. L’attesa è palpabile: come evolverà questa intricata partita? Restate con noi per scoprire gli aggiornamenti più recenti e sorprendenti!

È iniziato il vertice tra il Parma e Cristian Chivu. Per il tecnico, che non è presente fisicamente all'incontro, c'è il suo manager Pietro Chiodi, come riferisce La Gazzetta dello Sport. Giò in giornata dovrebbero sciogliersi .